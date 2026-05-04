Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Einbruch in Aßling: Täter erbeuten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Einbruch in Aßling: Täter erbeuten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro

Am vergangenen Samstag kam es in Aßling, Landkreis Ebersberg, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Einbruch durch Kellerfenster

Zwischen 18:30 Uhr und 00:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem Haus Am Schönblick. Sie drangen gewaltsam über ein Kellerfenster ein und durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. Dabei wurden mehrere Stahlschränke mit mitgebrachtem Werkzeug aufgebrochen.

Flucht über die Terrassentür

Nach ihrem Einbruch verließen die Täter das Grundstück unerkannt durch eine Terrassentür. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, während der genaue Wert des gestohlenen Guts noch nicht bekannt ist.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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