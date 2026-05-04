Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Einbruch in Ingolstädter Juwelier: Schmuck mit Vorschlaghammer gestohlen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Einbruch in Ingolstädter Juwelier: Schmuck mit Vorschlaghammer gestohlen

In der Nacht zum Montag haben Einbrecher in Ingolstadt Schmuck aus einem Juweliergeschäft erbeutet. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

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Einbruch im Einkaufszentrum “Westpark”

Gegen 03:20 Uhr schlugen die Täter mit erheblicher Gewalt die gläserne Eingangstür des Einkaufszentrums “Westpark” auf und verschafften sich Zugang zur Ladenzeile.

Zugang mit Vorschlaghammer erzwungen

Mit einem mitgebrachten Vorschlaghammer durchbrachen sie die Glasfüllung eines Seiteneingangs des Juweliergeschäfts und entwendeten Schmuck aus den Vitrinen und Auslagen. Der Umfang und Wert der gestohlenen Gegenstände sind noch unbekannt.

Flucht und Zeugenaufruf

Nur wenige Minuten nach dem Einbruch verließen die Täter den Tatort und entkamen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, sich bei auffälligen Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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