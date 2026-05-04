Polizeipräsidium Mittelfranken

Mann nach Tabakdiebstahl im Nürnberger Supermarkt festgenommen – Haftbefehl erlassen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Mann nach Tabakdiebstahl im Nürnberger Supermarkt festgenommen – Haftbefehl erlassen

NÜRNBERG. (420) Am Donnerstagnachmittag (30.04.2026) kam es in einem Supermarkt in Nürnberg zu einem Diebstahl von Tabakwaren. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen und es wurde ein Haftbefehl erlassen.

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Diebstahl am Dianaplatz

Gegen 16:58 Uhr stahl ein Mann mehrere Packungen Tabak in einem Verbrauchermarkt am Dianaplatz. Ohne die Ware zu bezahlen, passierte er den Kassenbereich. Ein Ladendetektiv bemerkte die Tat und rief umgehend die Polizei.

Ermittlungen und Festnahme

Der Entwendungsschaden beträgt etwa 150 Euro. Der 44-jährige georgische Staatsangehörige wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vorläufig festgenommen. Aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde Haftantrag gegen den Mann gestellt.

Haftbefehl erlassen

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ in der Folge einen Haftbefehl gegen den 44-Jährigen.

Erstellt durch: Michael Sebald

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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