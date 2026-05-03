Mann verletzt drei Polizisten bei Festnahme in Nürnberg-Gibitzenhof

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu einem aufsehenerregenden Vorfall. Ein Mann kletterte an der Fassade eines Parkhauses empor und verletzte dabei drei Polizeibeamte leicht.

Störung der Nachtruhe und Sachbeschädigung

Gegen 00:15 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei, dass ein Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrrad auf ein geparktes Auto warf und laut herumschrie. Die alarmierten Polizisten fanden den 34-Jährigen in circa sechs Meter Höhe an der Parkhausfassade in der Freiburger Straße vor. Ein beschädigtes Fahrrad lag neben einem zerstörten Pkw.

Widerstand gegen die Polizei

Nach mehrfachen Aufforderungen stieg der Mann schließlich von der Fassade herab, setzte sich jedoch gegen die polizeilichen Maßnahmen körperlich zur Wehr. Dabei versuchte er, einen Beamten zu beißen. Der aggressive 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, wobei drei Beamte leichte Verletzungen erlitten, aber ihren Dienst fortsetzen konnten.

Ermittlungen wegen Widerstands und Sachbeschädigung

Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Sachbeschädigung.