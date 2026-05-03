Bas: Viele sind genervt vom Koalitionsstreit
Politik & Wirtschaft
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Bas: Viele sind genervt vom Koalitionsstreit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

SPD-Chefin Bärbel Bas fordert mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der Union. “Was besser werden muss, ist die Abstimmung, eher intern als öffentlich”, sagte Bas dem Nachrichtenmagazin Politico (Montag). “Viele Leute nerven diese Streitigkeiten, die man so mitbekommt. Das muss aufhören.”

Bärbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bundesarbeitsministerin bringt zusätzliche Entlastungen ins Gespräch. “Wir haben schon viele Reformen gemacht. Trotzdem haben die Leute das Gefühl, bei ihnen kommt nichts an. Richtig im Portemonnaie zu entlasten, darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren”, sagte Bas. Man brauche nochmal wirkliche Entlastungen. Diese müssten jetzt bald kommen.

Bas sagte: “Die Leute sind schon sehr belastet, die sind sehr wütend, sie haben weniger Geld im Portemonnaie. Die Mieten steigen, die Lebensmittelkosten, der Spritpreis. Es kommt viel zusammen.” Es sei wichtig, dass auch wirklich die entlastet werden, die es nötig haben. Daran müsse jetzt wirklich hart gearbeitet werden.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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