91-jähriger demenzkranker Mann in Straßbessenbach vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken
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91-jähriger demenzkranker Mann in Straßbessenbach vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Sonntagmorgen wird in Bessenbach, OT Straßbessenbach, Landkreis Aschaffenburg, ein demenzkranker Mann vermisst. Die Polizei in Aschaffenburg hat die Suche nach dem Rentner aufgenommen und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Vermisster zuletzt im Seniorenheim gesehen

Der 91-jährige Heinz Allekotte wurde zuletzt am Sonntag gegen 08:00 Uhr im Seniorenheim in der Ludwig-Straub-Straße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Aufgrund seiner Erkrankung könnte er orientierungslos sein und sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei vermutet, dass der Vermisste sich in einem angrenzenden Waldstück aufhalten könnte.

Beschreibung des Vermissten

Heinz Allekotte trägt eine schwarze Hose, ein blaues Trainingsanzugsoberteil und eine dunkle Kappe. Er hat graues, lichtes Haar und ist mit einem Gehstock unterwegs.

Polizei bittet um Hinweise

Die Aschaffenburger Polizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen. Jede Information könnte helfen, den Vermissten sicher nach Hause zu bringen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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