Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Ludwigsvorstadt: Münchner Polizei sucht unbekannten Täter mit Überwachungsbildern
Polizeipräsidium München
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Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Ludwigsvorstadt: Münchner Polizei sucht unbekannten Täter mit Überwachungsbildern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 01. Mai 2026 wurde die Münchner Polizei über eine verletzte Person an der Kreuzung Bayerstraße/Schillerstraße informiert. Mehrere Streifen der Polizei begaben sich sofort zum Einsatzort, um die Lage zu klären.

Schwerverletzter am Tatort festgestellt

Ein 43-jähriger Mann mit griechischer und georgischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in München, wurde vor Ort gefunden. Er trug mehrere Wunden, die durch eine spitze Gewalteinwirkung entstanden waren. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wunden sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person.

Polizei sucht Hinweise auf Tatverdächtigen

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei lieferte zunächst keine Hinweise auf den Täter. Das Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und konnte mittlerweile Überwachungskamerabilder sichern, die einen konkreten Tatverdacht gegen einen unbekannten Täter nahelegen. Der Geschädigte schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Angaben zum unbekannten Täter machen kann oder ihn an anderer Stelle gesehen hat, soll sich umgehend beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089 2910-0 melden. Weitere Informationen zur Fahndung sind hier abrufbar.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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