Tatverdächtiger greift Arbeitskollegen in Bamberger Supermarkt mit Schlagring an – Untersuchungshaft angeordnet

BAMBERG. In einem Bamberger Verbrauchermarkt kam es am Samstag zu einem gewaltsamen Vorfall, bei dem ein Mann schwer am Kopf verletzt wurde. Die Polizei konnte den Angreifer festnehmen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Brutaler Angriff im Supermarkt

Der 23-jährige Verdächtige steht im dringenden Verdacht, seinen 29-jährigen Arbeitskollegen mit massiven Schlägen im Kopfbereich angegriffen zu haben. Trotz der erheblichen Kopfverletzungen konnte das Opfer, ein in Bamberg lebender Mann, das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Der mutmaßliche Angreifer trat Berichten zufolge weiter auf den am Boden liegenden Mann ein.

Festnahme und Sicherstellung von Beweismitteln

Am Tatort nahmen Einsatzkräfte der Polizei den 23-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest und stellten Beweismittel wie einen Schlagring sicher. Der Verdächtige war bei seiner Festnahme erheblich unter Alkoholeinfluss. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen ihn an.

Ermittlungen zur Tat

Die Kriminalpolizei Bamberg führt nun umfangreiche Ermittlungen, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären.