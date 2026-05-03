Tatverdächtiger greift Arbeitskollegen in Bamberger Supermarkt mit Schlagring an – Untersuchungshaft angeordnet
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tatverdächtiger greift Arbeitskollegen in Bamberger Supermarkt mit Schlagring an – Untersuchungshaft angeordnet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAMBERG. In einem Bamberger Verbrauchermarkt kam es am Samstag zu einem gewaltsamen Vorfall, bei dem ein Mann schwer am Kopf verletzt wurde. Die Polizei konnte den Angreifer festnehmen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Brutaler Angriff im Supermarkt

Der 23-jährige Verdächtige steht im dringenden Verdacht, seinen 29-jährigen Arbeitskollegen mit massiven Schlägen im Kopfbereich angegriffen zu haben. Trotz der erheblichen Kopfverletzungen konnte das Opfer, ein in Bamberg lebender Mann, das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Der mutmaßliche Angreifer trat Berichten zufolge weiter auf den am Boden liegenden Mann ein.

Festnahme und Sicherstellung von Beweismitteln

Am Tatort nahmen Einsatzkräfte der Polizei den 23-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest und stellten Beweismittel wie einen Schlagring sicher. Der Verdächtige war bei seiner Festnahme erheblich unter Alkoholeinfluss. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen ihn an.

Ermittlungen zur Tat

Die Kriminalpolizei Bamberg führt nun umfangreiche Ermittlungen, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.