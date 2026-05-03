2. Bundesliga: Magdeburg siegt knapp gegen Hertha

Der 1. FC Magdeburg hat am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin eingefahren. Das entscheidende Tor erzielte Laurin Ulrich in der 61. Minute. Nach einer flachen Hereingabe von Alexander Nollenberger, die Torwart Tjark Ernst nur unzureichend abwehren konnte, netzte Ulrich aus kurzer Distanz unter die Latte ein.

In der ersten Halbzeit blieben klare Torchancen Mangelware. Beide Mannschaften tasteten sich bei sommerlichen Temperaturen zunächst ab, wobei Magdeburg etwas mehr Ballbesitz hatte. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Laurin Ulrich, der mit einem Distanzschuss den Außenpfosten traf. Hertha kam erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch einen Schuss von Fabian Reese zu einer nennenswerten Möglichkeit, die jedoch von Torhüter Dominik Reimann pariert wurde.

Nach der Pause erhöhte Hertha den Druck und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Besonders Maurice Krattenmacher und Sebastian Grönning, die in der 68. Minute eingewechselt wurden, brachten frischen Wind in die Offensive der Berliner. Doch die Magdeburger Defensive hielt stand, und Torhüter Reimann parierte einen gefährlichen Schuss von Marten Winkler in der 67. Minute.

In der Schlussphase der Partie drängte Hertha weiter auf den Ausgleich, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Magdeburg verteidigte die knappe Führung geschickt und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Hertha hingegen musste sich mit einer weiteren Niederlage abfinden und bleibt im Tabellenmittelfeld.

Die weiteren Ergebnisse vom frühen Sonntagnachmittag: Elversberg – Paderborn 5:1, Fürth – Nürnberg 1:1, Karlsruhe – Darmstadt 2:1 und Hannover – Münster 3:3.