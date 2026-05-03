Wadephul telefoniert mit iranischem Außenminister
Politik & Wirtschaft
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Wadephul telefoniert mit iranischem Außenminister

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dass Deutschland eine “Verhandlungslösung” unterstütze, sagte Wadephul am Sonntag.

Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollständig und nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten und die Straße von Hormus sofort freigeben”, so der deutsche Außenminister. So wie auch Marco Rubio, der US-Außenminister, gefordert habe, sagte Wadephul.

Nach dem Fernduell zwischen US-Präsident Donald Trump und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte sich Deutschland bemühen, die US-Regierung nicht erneut zu verärgern. Äußerungen des Bundeskanzlers, wonach die USA im Iran-Krieg keine Strategie hätten, hatten Trump verärgert und schließlich zu der Ankündigung geführt, 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

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