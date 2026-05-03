Gefährliche Produkte trotz EU-Warnung auf Online-Marktplätzen
Politik & Wirtschaft
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Gefährliche Produkte trotz EU-Warnung auf Online-Marktplätzen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Gesundheitsschädliche Konsumartikel werden teilweise noch jahrelang im Internet verkauft, obwohl offizielle Warnungen der EU vorlagen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat die EU-Datenbank ausgewertet, in der Online-Marktplätze ihre Produktlöschungen dokumentieren müssen.

Junge Frau mit Laptop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach entfernten die fünf größten Shopping-Plattformen in Deutschland allein im November 2025 zwar fast 70 Millionen Artikel, wie die “Süddeutsche Zeitung” in ihrer Montagausgabe aus der Auswertung zitiert. 30 Millionen davon wurden als “unsicher” oder “verboten” eingestuft.

Doch der Abgleich mit der EU-Datenbank bleibt lückenhaft, weshalb gefährliche Produkte weiterhin im Onlinehandel angeboten werden. Der VZBV fordert, dass unsichere Produkte gar nicht erst online gehen dürfen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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