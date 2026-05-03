Kubicki: Wer gegen mich arbeitet, arbeitet gegen FDP-Erfolg
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Kubicki: Wer gegen mich arbeitet, arbeitet gegen FDP-Erfolg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sieht das aktuelle Interesse an seiner Person als Gewinn für die Partei. “Wir leiden darunter, dass die FDP im vergangenen Jahr öffentlich unsichtbar geworden ist. Das hat sich in den vergangenen drei Wochen – mit meiner Kandidatur – geändert”, sagte Kubicki der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (Montagausgabe).

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die politischen Konkurrenten und viele Medien rechneten damit, dass “die FDP wieder Erfolg haben kann”, fügte der Politiker hinzu, der beim Bundesparteitag Ende Mai für den Parteivorsitz kandidiert. “Bisher wird die Marke Kubicki nicht mehr richtig mit der FDP verbunden. Das wird sich ändern in dem Moment, von dem an ich Vorsitzender bin.”

Bei seinen Auftritten seien die Menschen “oft begeistert”, so Kubicki. Es gehe dabei nicht um jedes Detail, das er erzähle, sondern um “ein Gefühl, das die Leute mit mir verbinden”. Er werde immer angekündigt “als der, der Klartext spricht. Dabei kann ich mit dem Begriff gar nichts anfangen”. Für die FDP gab Kubicki das Ziel aus, bis Mai nächsten Jahres in Umfragen “deutlich über fünf Prozent” zu stehen.

Mit Blick auf seinen Herausforderer Henning Höne betonte Kubicki, er und der FDP-Landeschef in NRW hätten “gar kein Problem miteinander”. “Er ist Vorsitzender des größten Landesverbandes – ich will ihn groß-, nicht kleinmachen.” Grundsätzlich gehe er davon aus, dass “auch meine Kritiker mich dann unterstützen. Wir haben ja dasselbe Ziel, und wer da gegen mich arbeitet, arbeitet auch gegen den Erfolg der FDP”, sagte Kubicki.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.