Schüsse auf Wohnhaus in Stockheim: Zwei Männer festgenommen, Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts
Polizeipräsidium Oberfranken
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Schüsse auf Wohnhaus in Stockheim: Zwei Männer festgenommen, Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Landkreis Kronach hat sich ein erschreckender Vorfall zugetragen. Am Samstagabend wurde auf ein Wohnhaus in Stockheim mit einer Metallkugel geschossen, während eine Bewohnerin auf der Terrasse saß. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Bewohnerinnen bleiben unverletzt

Die Bewohnerin und ihre Tochter erlebten den Angriff hautnah, als die Kugel die Jalousie und teilweise das Fensterglas durchschlug. Glücklicherweise blieben beide unverletzt. Der Schaden am Haus beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Schnelle Ermittlungen führen zu Festnahmen

Schnelle Ermittlungen der Polizei führten zu zwei tatverdächtigen Männern aus der Region Kronach. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Coburg wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Auf dem Grundstück eines 30-jährigen Verdächtigen wurde dieser zusammen mit einem 22-jährigen Komplizen von Spezialkräften festgenommen und bis zum Folgetag in Gewahrsam gehalten.

Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei

Bei den Durchsuchungen konnten wichtige Beweismittel sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen, um den genauen Tathergang und die Motive der Verdächtigen aufzudecken.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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