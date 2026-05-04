7-jähriger bei Unfall in Fürth leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagnachmittag (03.05.2026) ereignete sich in Fürth-Stadeln ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge von einem unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt wurde. Die Polizei in Fürth ermittelt nun den Vorfall und sucht Zeugen.

Unfall am Sonntagnachmittag

Gegen 16:30 Uhr überquerte der Junge die Herboldshofer Straße auf der Verkehrsinsel bei der Einmündung zur Fritz-Erler-Straße. Ein herannahender schwarzer Pkw erfasste das Kind. Trotz einer Vollbremsung konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß nicht verhindern, wodurch der Junge leichte Verletzungen erlitt.

Fahrerin setzt Unfallfahrerflucht fort

Nach dem Zusammenstoß stieg die Fahrerin kurz aus, um sich nach dem Zustand des Jungen zu erkundigen. Sie setzte jedoch danach ihre Fahrt fort, ohne ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen oder die Polizei zu informieren.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth ist nun auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach einem Lkw-Fahrer, der während des Unfalls hinter dem schwarzen Pkw hielt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zur Fahrerin oder dem schwarzen Pkw geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/ 973997 – 115 bei der Verkehrspolizei zu melden.