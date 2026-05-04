Versuchtes Tötungsdelikt in JVA Straubing: Ermittlungen nach Tod des Opfers fortgesetzt
Polizeipräsidium Niederbayern

Versuchtes Tötungsdelikt in JVA Straubing: Ermittlungen nach Tod des Opfers fortgesetzt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Am 15. Dezember 2024 kam es in der Justizvollzugsanstalt Straubing zu einem schweren Vorfall, bei dem ein heute 43-jähriger albanischer Inhaftierter seinen damals 46-jährigen deutschen Mitinsassen gewaltsam attackierte. Der Angriff führte zu schweren Verletzungen des Opfers.

Contents

Opfer erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus

Bereits wenige Stunden nach der Attacke am 15. Dezember 2024 fanden Mithäftlinge den schwer verletzten 46-Jährigen am Boden seines Haftraums. Bedienstete der JVA alarmierten umgehend den Rettungsdienst, der den schwer am Kopf verletzten Mann in ein Krankenhaus einlieferte. Der 46-Jährige verbrachte seither seine Zeit in stationärer Behandlung und verstarb am 2. Mai 2026.

Untersuchungen zur Todesursache laufen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg und die Kriminalpolizeiinspektion Straubing ermitteln nun, ob der Angriff des 43-Jährigen aus dem Dezember 2024 direkt für den Tod des Mitinsassen verantwortlich ist. Bereits zuvor wurde Anklage wegen eines versuchten Tötungsdelikts erhoben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll klären, ob der Angriff ursächlich für den Tod war.

Grenzpolizei Passau stoppt gestohlenen Nissan mit gefälschten Papieren an A3-Rastanlage
Brand in Hutthurm: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden von bis zu 250.000 Euro
Senior verunglückt tödlich bei Traktorunfall in Johanniskirchen Waldstück
Tödlicher Traktorunfall in Tittling: 43-Jähriger verunglückt auf abschüssigem Hang
Jugendlicher Raubversuch in Passau: Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 7-jähriger bei Unfall in Fürth leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen 7-jähriger bei Unfall in Fürth leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
Nächster Artikel Großbrand in Ehingen: Garage und Wohnhaus schwer beschädigt, 250.000 Euro Schaden Großbrand in Ehingen: Garage und Wohnhaus schwer beschädigt, 250.000 Euro Schaden

Folgen Sie uns

You Might also Like