Versuchtes Tötungsdelikt in JVA Straubing: Ermittlungen nach Tod des Opfers fortgesetzt

Am 15. Dezember 2024 kam es in der Justizvollzugsanstalt Straubing zu einem schweren Vorfall, bei dem ein heute 43-jähriger albanischer Inhaftierter seinen damals 46-jährigen deutschen Mitinsassen gewaltsam attackierte. Der Angriff führte zu schweren Verletzungen des Opfers.

Opfer erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus

Bereits wenige Stunden nach der Attacke am 15. Dezember 2024 fanden Mithäftlinge den schwer verletzten 46-Jährigen am Boden seines Haftraums. Bedienstete der JVA alarmierten umgehend den Rettungsdienst, der den schwer am Kopf verletzten Mann in ein Krankenhaus einlieferte. Der 46-Jährige verbrachte seither seine Zeit in stationärer Behandlung und verstarb am 2. Mai 2026.

Untersuchungen zur Todesursache laufen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg und die Kriminalpolizeiinspektion Straubing ermitteln nun, ob der Angriff des 43-Jährigen aus dem Dezember 2024 direkt für den Tod des Mitinsassen verantwortlich ist. Bereits zuvor wurde Anklage wegen eines versuchten Tötungsdelikts erhoben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll klären, ob der Angriff ursächlich für den Tod war.