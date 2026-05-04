Senior verunglückt tödlich bei Traktorunfall in Johanniskirchen Waldstück
Polizeipräsidium Niederbayern

Senior verunglückt tödlich bei Traktorunfall in Johanniskirchen Waldstück

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Am 2. Mai 2026 ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein tragischer Unfall auf einem landwirtschaftlichen Versorgungsweg in einem Waldstück bei Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn. Ein 85-jähriger Mann aus Johanniskirchen kam dabei ums Leben.

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Tragischer Unfall mit Traktor

Der ältere Mann führte Erdbewegungsarbeiten mit einem Traktor samt Anhänger durch. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Gespann plötzlich außer Kontrolle und überschlug sich, wobei der Fahrer schwerste Verletzungen erlitt.

Vergebliche Reanimationsmaßnahmen

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte konnte der Johanniskirchner nicht gerettet werden und verstarb noch am Unfallort.

Polizeiliche Ermittlungen

Der genaue Ablauf des Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht, um die Ursachen des Geschehens zu klären.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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