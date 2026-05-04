Brand auf Recyclinghof in Eggenfelden: Millionen-Schaden durch Papierpressen-Feuer

Am Donnerstag, den 30. April 2026, ereignete sich auf einem Recyclinghof in Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, ein bedeutender Brandfall. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Feuers zu klären.

Brandursache und Löschmaßnahmen

Der Integrierten Leitstelle wurde um 12:45 Uhr ein Brand an einer Papierpresse gemeldet. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auch auf eine angrenzende Halle über. Zahlreiche Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die besonderen Herausforderungen bestanden darin, dass sich in der Presse mehrere tausend Liter Öl befanden, was zu wiederholtem Aufflammen des Brands führte. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an.

Schaden und Ermittlungen

Glücklicherweise wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt oder gefährdet. Der Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen siebenstelligen Eurobetrag geschätzt. Am 4. Mai 2026 führte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau eine Brandortbegehung durch. Eine vorsätzliche Brandlegung als Ursache kann derzeit ausgeschlossen werden.