Polizeipräsidium Niederbayern

Brand auf Recyclinghof in Eggenfelden: Millionen-Schaden durch Papierpressen-Feuer

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit
Brand auf Recyclinghof in Eggenfelden: Millionen-Schaden durch Papierpressen-Feuer

Am Donnerstag, den 30. April 2026, ereignete sich auf einem Recyclinghof in Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, ein bedeutender Brandfall. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Feuers zu klären.

Contents

Brandursache und Löschmaßnahmen

Der Integrierten Leitstelle wurde um 12:45 Uhr ein Brand an einer Papierpresse gemeldet. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auch auf eine angrenzende Halle über. Zahlreiche Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die besonderen Herausforderungen bestanden darin, dass sich in der Presse mehrere tausend Liter Öl befanden, was zu wiederholtem Aufflammen des Brands führte. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an.

Schaden und Ermittlungen

Glücklicherweise wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt oder gefährdet. Der Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen siebenstelligen Eurobetrag geschätzt. Am 4. Mai 2026 führte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau eine Brandortbegehung durch. Eine vorsätzliche Brandlegung als Ursache kann derzeit ausgeschlossen werden.

Versuchtes Tötungsdelikt in JVA Straubing: Ermittlungen nach Tod des Opfers fortgesetzt
Streit wegen Geldforderungen: Haftbefehl gegen 23-Jährigen in Passau erlassen
Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Postau: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden
Brand in Recyclinghof in Eggenfelden verursacht Millionenschaden: Ursache unklar, keine Verletzten
30-Jährige mit Drogen und Arzneimitteln in Zug bei Vilshofen entdeckt – Ermittlungen laufen
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 61-Jähriger wegen Diebstahls von Bier im Nürnberger Hauptbahnhof verhaftet und wegen Haftbefehlen in Justizvollzug überführt 61-Jähriger wegen Diebstahls von Bier im Nürnberger Hauptbahnhof verhaftet und wegen Haftbefehlen in Justizvollzug überführt
Nächster Artikel Keine Hinweise auf K.O.-Tropfen nach Faschingsfeier in Rödental Keine Hinweise auf K.O.-Tropfen nach Faschingsfeier in Rödental

Folgen Sie uns

You Might also Like