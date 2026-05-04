Jugendlicher Raubversuch in Passau: Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen

Am frühen Freitagmorgen, 1. Mai 2026, ereignete sich in Passau eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, bei der zum Glück niemand verletzt wurde. Involviert waren ein 18-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger syrischer Staatsangehöriger. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen eines möglichen Raubdelikts aufgenommen.

Vorfall im Stadtgebiet von Passau

Gegen 01:30 Uhr war der 18-Jährige mit mehreren Bekannten im Stadtgebiet unterwegs, als der 17-Jährige zum Geschehen hinzukam. Der syrische Jugendlicher soll nach aktuellem Stand den 18-jährigen Deutschen gepackt und ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen haben. Der Geldbeutel wurde jedoch nicht entwendet und es wurde kein Geld daraus gestohlen.

Fahndung und Ermittlung

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige aufgespürt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seines volljährigen Bruders übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die weiteren Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts auf Raub durch.