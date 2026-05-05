Jugendlicher stirbt bei Kollision von Leichtkraftrad mit Güterzug in Geisenhausen
Polizeipräsidium Niederbayern

Jugendlicher stirbt bei Kollision von Leichtkraftrad mit Güterzug in Geisenhausen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Montag, den 4. Mai 2026, ereignete sich in Höhenberg bei Geisenhausen ein tragischer Unfall. Gegen 20:25 Uhr fuhr ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad Richtung Tiefengrub, begleitet von einem gleichaltrigen Sozius. Ein 15-jähriger Begleiter folgte auf einem Mofa. An einem unbeschrankten Bahnübergang passierte ein Güterzug in Richtung Landshut.

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Unfallhergang am Bahnübergang

Während der 15-Jährige am Rotlicht anhielt, setzte der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrads seine Fahrt fort und kollidierte mit der rechten Seite des vorbeifahrenden Zuges. Der Sozius kam bei diesem schweren Aufprall ums Leben, noch bevor Rettungskräfte eingreifen konnten.

Folgen und Rettungseinsatz

Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Der Zugführer, der einen Schock erlitt, wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Der Sachschaden am Leichtkraftrad beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Vilsbiburg, Geisenhausen, Holzhausen, Bergham sowie das Kriseninterventionsteam im Einsatz. Ein Gutachter war zur Spurensicherung vor Ort.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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