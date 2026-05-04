Jugendliche Auseinandersetzung in Passau: Kripo ermittelt wegen Raubverdachts
Polizeipräsidium Niederbayern

Jugendliche Auseinandersetzung in Passau: Kripo ermittelt wegen Raubverdachts

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Am Freitag, dem 1. Mai 2026, ereignete sich im Stadtgebiet von Passau eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat Ermittlungen wegen eines möglichen Raubdelikts aufgenommen.

Contents

Hergang der Tat

Um etwa 01:30 Uhr hielt sich ein 18-jähriger Deutscher mit mehreren Bekannten in der Stadt auf. Ein 17-jähriger syrischer Staatsangehöriger soll laut aktuellem Ermittlungsstand den 18-Jährigen gepackt und ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen haben. Der Geldbeutel wurde jedoch nicht entwendet, und es wurde auch kein Geld daraus gestohlen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter schnell ausfindig gemacht werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der minderjährige Tatverdächtige in die Obhut seines volljährigen Bruders übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die weiteren Ermittlungen fort, um den Anfangsverdacht eines Raubdelikts zu klären.

Grenzpolizei Passau stoppt gestohlenen Nissan mit gefälschten Papieren an A3-Rastanlage
Brand in Hutthurm: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden von bis zu 250.000 Euro
Senior verunglückt tödlich bei Traktorunfall in Johanniskirchen Waldstück
Tödlicher Traktorunfall in Tittling: 43-Jähriger verunglückt auf abschüssigem Hang
Jugendlicher Raubversuch in Passau: Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 84-Jähriger in Augsburg Opfer eines Trickbetrugs: Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich erbeutet 84-Jähriger in Augsburg Opfer eines Trickbetrugs: Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich erbeutet
Nächster Artikel 23-Jähriger nach Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt 23-Jähriger nach Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt

Folgen Sie uns

You Might also Like