Jugendliche Auseinandersetzung in Passau: Kripo ermittelt wegen Raubverdachts

Am Freitag, dem 1. Mai 2026, ereignete sich im Stadtgebiet von Passau eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat Ermittlungen wegen eines möglichen Raubdelikts aufgenommen.

Hergang der Tat

Um etwa 01:30 Uhr hielt sich ein 18-jähriger Deutscher mit mehreren Bekannten in der Stadt auf. Ein 17-jähriger syrischer Staatsangehöriger soll laut aktuellem Ermittlungsstand den 18-Jährigen gepackt und ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen haben. Der Geldbeutel wurde jedoch nicht entwendet, und es wurde auch kein Geld daraus gestohlen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter schnell ausfindig gemacht werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der minderjährige Tatverdächtige in die Obhut seines volljährigen Bruders übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die weiteren Ermittlungen fort, um den Anfangsverdacht eines Raubdelikts zu klären.