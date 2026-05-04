23-Jähriger nach Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt
Polizeipräsidium Mittelfranken

23-Jähriger nach Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg vom Rother Frühlingsfest Opfer eines Überfalls. Die Tat ereignete sich in der Städtlerstraße, wo der Mann von einer vierköpfigen Gruppe attackiert und seiner beliebten Fanjacke beraubt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

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Brutaler Überfall auf offener Straße

Der Vorfall ereignete sich gegen 00:15 Uhr, als der junge Mann aus Roth nach Hause ging. Plötzlich wurde er von vier unbekannten Personen angegriffen und zu Boden geworfen. Die Angreifer forderten, dass er seine Fanjacke eines Münchner Fußballclubs auszieht. Als der 23-Jährige sich weigerte, wurde er von den Tätern geschlagen und schließlich um seine olivgrüne Adidas-Jacke und sein T-Shirt beraubt. Die Täter flohen anschließend zu Fuß.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizeiinspektion Roth leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen ein, unterstützt von nahen Dienststellen, jedoch konnten die Täter nicht gefasst werden. Der verletzte Mann wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter oder das Tatgeschehen geben können. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tätergruppe kurz vor dem Überfall vom Sicherheitsdienst aus dem Festzelt des Rother Frühlingsfestes verwiesen wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

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Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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