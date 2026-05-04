Ukraine erklärt Waffenruhe ab Mittwoch – Russland ab Freitag
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Ukraine erklärt Waffenruhe ab Mittwoch – Russland ab Freitag

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Nach der Ankündigung des Kremls, am Freitag und Samstag die Waffen schweigen zu lassen, hat die Ukraine eine Feuerpause bereits ab Mittwoch angekündigt.

Frontverlauf in der Ukraine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Russlands Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, trotz anderslautender Meldungen in den sozialen Medien habe man keine offiziellen Signale Russlands bezüglich einer Einstellung der Kampfhandlungen erhalten. “Bis heute gab es keinen offiziellen Appell an die Ukraine bezüglich der Modalitäten einer Einstellung der Kampfhandlungen, wie sie in russischen sozialen Medien behauptet werden”, sagte er.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine dem menschlichen Leben einen weitaus höheren Wert beimesse als jeder “Jahrestagsfeier”. “In diesem Sinne verkünden wir einen Waffenstillstand ab Mitternacht vom 5. auf den 6. Mai”, erklärte er. Laut Selenskyj bleibe bis dahin genügend Zeit, um die Wirksamkeit des Waffenstillstands zu gewährleisten. “Wir werden ab diesem Zeitpunkt auf Gegenseitigkeit handeln. Es ist an der Zeit, dass die russische Führung konkrete Schritte zur Beendigung des Krieges unternimmt, insbesondere da das russische Verteidigungsministerium der Ansicht ist, ohne den guten Willen der Ukraine keine Militärparade in Moskau abhalten zu können”, fügte er hinzu.

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Russland hatte zuvor einseitig eine Waffenruhe für 8. und 9. Mai erklärt. Anlass sei das Gedenken an den Tag des Sieges, meldeten russische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf die Militärführung. Wladimir Putin habe die Entscheidung als Oberbefehlshaber selbst getroffen, hieß es.

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