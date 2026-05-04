Neuer Oberbürgermeister Florian Freund vereidigt
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Neuer Oberbürgermeister Florian Freund vereidigt

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Heute wurde der Oberbürgermeister der Stadt Augsburg Florian Freund von der SPD vereidigt. Anschließend fand die erste konstituierende Sitzung des neuen Stadtrats statt. Zweiter und dritter Bürgermeister ist Dirk Wurm. Die CSU hat sich nach längerer Diskussion auf Bernd Zitzelsberger als Kandidaten für das Amt des dritten Bürgermeisters geeinigt.

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