Galerie zur konstituierenden Stadtratssitzung – Florian Freund ist der neue OB in Augsburg

Am Montag fand die konstituierende Sitzung des Augsburger Stadtrats für die anstehende Legislaturperiode an. Im Beisein der Amtsvorgänger Paul Wengert, Dr. Kurt Gribl und Eva Weber wurde der neue Augsburger Oberbürgermeister Dr. Florian Freund dabei feierlich vereidigt. Der Ratsälteste und bisherige 3. Bürgermeister Bernd Kränzle durfte diese vornehmen und Freund die Bürgermeisterkette als Zeichen der Amtswürde umlegen.

Zweiter Bürgermeister ist nun Dirk Wurm (SPD), dritter Bürgermeister Bernd Zitzelsberger von der CSU.