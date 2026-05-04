Unbekannter Täter greift 40-Jährige in Augsburg mit Pfefferspray an und flüchtet auf Kinderfahrrad
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Unbekannter Täter greift 40-Jährige in Augsburg mit Pfefferspray an und flüchtet auf Kinderfahrrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am frühen Montagmorgen, den 4. Mai 2026, kam es in Augsburg-Oberhausen zu einem Angriff mit Pfefferspray. Gegen 01:30 Uhr wurde eine 40-jährige Frau in der Ulmer Straße / Haußerstraße von einem unbekannten Täter attackiert.

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Angriff in Hauseingang

Die Frau passierte zunächst einen Hauseingang, als der Täter begann, sie zu verfolgen. Unvermittelt setzte er Pfefferspray gegen die 40-Jährige ein, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Flucht mit Kinderfahrrad

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte auf einem weißen Kinderfahrrad in Richtung Reesepark. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West zu melden. Telefonisch sind sie unter der Nummer 0821/323-2510 erreichbar.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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