Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein

Augsburg – Am 9. Mai 2026 öffnet die Polizeiinspektion Augsburg West im Rahmen des Westparkfestes ihre Türen für die Öffentlichkeit. Nach der feierlichen Einweihung im Januar 2026 bietet sich nun die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und mehr über die Arbeit der Polizei zu erfahren.

Spannende Einblicke und Attraktionen

In der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem stehen ein Hubschraubersimulator, die Kinderpolizeiwache und die Reiterstaffel zur Verfügung. Zusätzlich lädt der ‘Coffee with a Cop’-Stand zu Gesprächen mit den Beamtinnen und Beamten ein. Die Mobile Wache, die Verkehrspolizei und die Einstellungsberater sind ebenfalls vertreten und sogar eine Sportchallenge wird angeboten. Ein besonderes Highlight ist die Vorführung der Ausrüstung der Einsatzhundertschaft zum “Anfassen”.

Vorführungen und Programmhighlights

Im Laufe des Tages finden zahlreiche Vorführungen und Aktivitäten statt. Dazu gehören:

12:00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der Berufsfeuerwehr Augsburg

13:00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der Berufsfeuerwehr Augsburg

14:00 Uhr: Vorführung der Diensthundestaffel

15:00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der Berufsfeuerwehr Augsburg

16:00 Uhr: Vorführung der Brandermittler mit der Berufsfeuerwehr Augsburg

Das Programm bietet vielfältige Einblicke in die Polizeiarbeit, die sowohl informativ als auch unterhaltsam gestaltet sind. Weitere Details und eine vollständige Übersicht der Stationen können auf der Website der Polizei eingesehen werden.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Tag der offenen Tür zu begleiten. Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird erbeten.