Schnieder erwartet keinen Kerosinmangel in Deutschland
Politik & Wirtschaft

Schnieder erwartet keinen Kerosinmangel in Deutschland

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Min. Lesezeit

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht für Deutschland keinen Mangel an Kerosin. “Wir haben ein Preisproblem, aber kein Problem mit der Versorgung”, sagte Schnieder dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Dienstagausgabe).

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen könnten. In Fernost sei dies jedoch anders, und das könne die Verfügbarkeit von Flügen und deren Preise beeinflussen, erklärte er.

Auf die Frage, ob man deshalb lieber Rügen statt Bali als Reiseziel wählen solle, antwortete Schnieder, man könne “wunderbar im Inland Urlaub machen, auch dort, wo ich herkomme, in der Eifel”. Als Verkehrsminister werde er jedoch keine Reiseempfehlungen abgeben.

CSU gegen Änderungen an Gesundheitsreform zulasten von Einsparungen
Haßelmann kritisiert Merz und bietet Hilfe für Reformen an
Monopolkommission kritisiert EU-Pläne für Unternehmensfusionen
CDU-Wirtschaftsrat drängt auf mehr Tempo bei Staatsmodernisierung
Umfrage: 76 Prozent für stärkere Besteuerung sehr hoher Einkommen
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
ByDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein
Nächster Artikel Energiekrise: Schnieder lehnt Tempolimit weiterhin ab Energiekrise: Schnieder lehnt Tempolimit weiterhin ab

Folgen Sie uns

You Might also Like