Schnieder erwartet keinen Kerosinmangel in Deutschland

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht für Deutschland keinen Mangel an Kerosin. “Wir haben ein Preisproblem, aber kein Problem mit der Versorgung”, sagte Schnieder dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Dienstagausgabe).

Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen könnten. In Fernost sei dies jedoch anders, und das könne die Verfügbarkeit von Flügen und deren Preise beeinflussen, erklärte er.

Auf die Frage, ob man deshalb lieber Rügen statt Bali als Reiseziel wählen solle, antwortete Schnieder, man könne “wunderbar im Inland Urlaub machen, auch dort, wo ich herkomme, in der Eifel”. Als Verkehrsminister werde er jedoch keine Reiseempfehlungen abgeben.