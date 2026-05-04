88-jährige in Lengfeld vermisst: Polizei und Einsatzkräfte suchen nach Anneliese Rehm

Die 88-jährige Anneliese Rehm wird vermisst. Zuletzt wurde sie am Montagabend gegen 20:00 Uhr in ihrer Wohnung im Ortsbereich von Lengfeld gesehen. Seitdem gibt es keine Spur von ihr.

Großangelegte Suchaktion in Würzburg

Die Polizei in Würzburg hat eine Suchaktion nach der vermissten Seniorin gestartet. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Polizeihubschrauber sind in die Suche involviert. Es wird befürchtet, dass sich die ältere Dame in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise erbeten

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu Frau Rehm. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 165 cm groß, circa 70 kg schwer, weiße Haare, dunkle Hose, dunkelrote Strickjacke, möglicherweise mit rotem Schirm unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.