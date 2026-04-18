13-jährige Lina Henrich aus Aschaffenburg vermisst: Polizei sucht Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken
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13-jährige Lina Henrich aus Aschaffenburg vermisst: Polizei sucht Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Bessenbach, Ortsteil Oberbessenbach, im Landkreis Aschaffenburg wird seit Freitagabend ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Die Jugendliche kehrte nach einem geplanten Kinobesuch nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurück, was seitdem Anlass zur Sorge gibt. Laut Polizei gibt es jedoch keine Anzeichen für eine Straftat.

Besuch bei der Großmutter endete in Ungewissheit

Die vermisste Lina Henrich, wohnhaft in einer Jugendeinrichtung in Creglingen im Main-Tauber-Kreis, hielt sich an diesem Wochenende bei ihrer Großmutter in Oberbessenbach auf. Letztere brachte Lina am Freitagabend im Stadtgebiet von Aschaffenburg zu einer Freundin, mit der sie ins Kino gehen wollte. Als die Großmutter ihre Enkelin um etwa 21:00 Uhr abholen wollte, konnte sie Lina nicht antreffen. Seitdem ist auch Linas Handy ausgeschaltet.

Keine Spur trotz intensiver Suche

Die Polizei suchte bereits an allen bekannten Anlaufadressen, jedoch ohne Erfolg. Eine Freundin der Vermissten gab an, dass sich Lina möglicherweise in Würzburg aufhalten könnte. Die aktuell bekannten Merkmale zur Identifizierung lauten wie folgt:

  • Größe: 154 cm, normale Statur
  • Schulterlange braune Haare, braune Augen
  • Bekleidung: weite graue Jogginghose, weißes Top, rote Trainingsjacke, rote Sneaker
  • Zusätzlich führte sie eine cremefarbene Steppjacke mit sich

Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-jährigen Lina Henrich. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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