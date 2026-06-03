Ehemaliger FCA-Coach übernimmt den VfL Wolfsburg

Ein früherer Nachwuchstrainer des FC Augsburg macht den nächsten Karriereschritt: Tobias Strobl wird neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Der 38-jährige Fußballlehrer wechselt vom Drittligisten SC Verl zu den Niedersachsen und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Mit dem gebürtigen Ingolstädter verpflichtet Wolfsburg einen Coach, der sich insbesondere durch seine erfolgreiche Arbeit in der Nachwuchsförderung und Spielerentwicklung einen Namen gemacht hat. Zuletzt führte er aber auch die Profis des SC Verl zur besten Drittliga-Platzierung der Vereinsgeschichte.

Wolfsburg setzt auf die Entwicklungskompetenz des Ex-Augsburgers

Die Verantwortlichen des VfL sehen in Strobl die ideale Besetzung für die sportliche Neuausrichtung.

Dieter Hecking erklärt: „Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben. Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.“

Strobl freut sich auf die neue Herausforderung

Der neue Wolfsburger Cheftrainer blickt mit großer Vorfreude auf seine kommende Aufgabe am Mittellandkanal: „Der Austausch mit Dieter und Pirmin war vom ersten Moment an überragend. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Zeit, die vor uns liegt.“

Erfolgreicher Weg von Bayern bis in die Bundesliga

Vor seinem Wechsel nach Wolfsburg führte Strobl den SC Verl in der vergangenen Saison auf Rang sechs und damit zur besten Platzierung der Vereinsgeschichte in der 3. Liga. Zudem gewann der Klub erstmals seit 19 Jahren wieder den Westfalenpokal.

Seine Trainerlaufbahn begann der gebürtige Ingolstädter als Spielertrainer beim FC Pipinsried. Weitere Stationen waren der FC Hepberg, der TSV Schwabmünchen, der SV Manching sowie der TSV 1860 Rosenheim. Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 feierte er 2021 die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern.

Besonders eng verbunden bleibt Strobls Karriere jedoch mit dem FC Augsburg. In Schwaben betreute er drei Jahre lang die U23-Mannschaft in der Regionalliga Bayern und empfahl sich mit seiner erfolgreichen Arbeit für höhere Aufgaben. Nun folgt der Sprung auf die Bundesliga-Bühne als Cheftrainer des VfL Wolfsburg.