Vermisster 61-jähriger Mann in Würzburg von Polizei gefunden
Polizeipräsidium Unterfranken

Vermisster 61-jähriger Mann in Würzburg von Polizei gefunden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

WÜRZBURG, OT VERSBACH. Der zuletzt vermisste 61-jährige Mann aus Würzburg-Versbach wurde erfolgreich durch die Einsatzkräfte der Polizei aufgefunden. Damit wird die Öffentlichkeitsfahndung offiziell widerrufen.

Inhalte im Überblick

Anonymisierte Vermisstenfahndung

61-jähriger Mann vermisst – Polizeisuche mit Unterstützung der Bevölkerung

Seit Freitagmittag wurde nach einem 61-jährigen Mann gefahndet, der zuletzt gegen 15:00 Uhr an seiner Wohnadresse in Versbach gesehen wurde. Der Mann befand sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb die Suche mit hoher Dringlichkeit durchgeführt wurde.

Der Vermisste wies folgende Merkmale auf: Er war circa 180 cm groß, kräftig, trug kurze braune Haare und eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Hemd.

Die Polizei Würzburg hatte dabei um Mithilfe der Bevölkerung gebeten und stand für Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bereit.

- Anzeige -
61-jähriger Joachim Stürmer in Würzburg Versbach vermisst – Polizei bittet um Hinweise
20-Jährige aus Schweinfurt vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Vermisster 20-Jähriger in Kleinostheim: Polizei bittet um Hinweise
88-jährige in Lengfeld vermisst: Polizei und Einsatzkräfte suchen nach Anneliese Rehm
Demenzkranke Seniorin in Alzenau vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Merz telefoniert wieder mit Trump Merz telefoniert wieder mit Trump
Nächster Artikel Feuerwehr München rettet 2-jähriges Kind aus der Isar – Einsatz an der Corneliusbrücke Feuerwehr München rettet 2-jähriges Kind aus der Isar – Einsatz an der Corneliusbrücke

Folgen Sie uns

You Might also Like