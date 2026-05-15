Vermisster 61-jähriger Mann in Würzburg von Polizei gefunden

WÜRZBURG, OT VERSBACH. Der zuletzt vermisste 61-jährige Mann aus Würzburg-Versbach wurde erfolgreich durch die Einsatzkräfte der Polizei aufgefunden. Damit wird die Öffentlichkeitsfahndung offiziell widerrufen.

Anonymisierte Vermisstenfahndung

61-jähriger Mann vermisst – Polizeisuche mit Unterstützung der Bevölkerung

Seit Freitagmittag wurde nach einem 61-jährigen Mann gefahndet, der zuletzt gegen 15:00 Uhr an seiner Wohnadresse in Versbach gesehen wurde. Der Mann befand sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb die Suche mit hoher Dringlichkeit durchgeführt wurde.

Der Vermisste wies folgende Merkmale auf: Er war circa 180 cm groß, kräftig, trug kurze braune Haare und eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Hemd.

Die Polizei Würzburg hatte dabei um Mithilfe der Bevölkerung gebeten und stand für Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bereit.