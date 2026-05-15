Feuerwehr München rettet 2-jähriges Kind aus der Isar – Einsatz an der Corneliusbrücke
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Feuerwehr München rettet 2-jähriges Kind aus der Isar – Einsatz an der Corneliusbrücke

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Archivbild Berufsfeuerwehr München | Sebastian Pfister

Am Freitagvormittag kam es in der Isarvorstadt zu einem Einsatz der Münchner Rettungskräfte: Ein zweijähriges Kind war in den Bereich der Isar an der Corneliusbrücke gefallen.

Polizeibeamte entdeckten das Kind noch vor Eintreffen der Feuerwehr auf einer Kiesbank unterhalb der Brücke und brachten es aus dem Wasser. Gemeinsam mit dem öffentlichen Rettungsdienst und der Besatzung des Kindernotarzts versorgten die Einsatzkräfte das unterkühlte Kind vor Ort. Anschließend wurde es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen zog sich das Kind keine schweren Verletzungen zu.

Während des Einsatzes kam es rund um die Corneliusbrücke zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Die Branddirektion München stellte keine Fotos vom Einsatz zur Verfügung.

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