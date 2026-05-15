Album-Charts: Blume, Social Disortion, Lindenberg, Kelly neu

Die Spitze der deutschen Album-Charts ist in dieser Woche komplett neu aufgestellt. Als Neueinsteiger und gleichzeitig neuer Spitzenreiter verdrängt der ehemals unter dem Künstlernamen Kollegah aufgetretene Felix Blume (“Alpha DNA”) die Vorwochensiegerin Billie Eilish (“Hit Me Hard And Soft”) auf Rang acht, teilte die GfK am Freitag mit.

Maite Kelly (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dahinter kommt die US-Punkrockband “Social Distortion” mit “Born To Kill”, und auf Platz drei steigt die Hommage-Platte für Udo Lindenberg – der am Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert – ein. Darauf geben sich 24 Musikstars von Hans Zimmer über Ina Müller bis Tokio Hotel die Klinke in die Hand – und huldigen Lindenberg mit eigenen Interpretationen seiner größten Hits.

Auf Platz vier ist neu Maite Kelly mit “24/7” und auf Platz fünf “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol. 13”. Darauf kommen zur aktuellen Staffel bekannte Lieder in frischem Gewand daher, mit Giovanni Zarrella, dem Graf von Unheilig oder Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler.

In den Single-Charts behält Justin Bieber seinen ersten Platz aus der Vorwoche mit “Beauty and a Beat”. Dahinter neu auf Platz zwei Cave & Amo mit “Casa Suba”.

Dahinter gibt es wenig Bewegung zur Vorwoche: Zara Larsson bleibt mit “Lush Life” auf der drei, Tame Impala mit “Dracula” auf der vier. Michael Jackson klettert auf seine alten Tage nochmal einen Platz nach oben, “Billie Jean” ist jetzt auf Rang fünf.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.