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Höne zieht Kandidatur für FDP-Vorsitz zurück

DTS Nachrichtenagentur
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Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Höne zieht Kandidatur für FDP-Vorsitz zurück. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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