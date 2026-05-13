WHO sieht Fortschritte im globalen Gesundheitswesen in Gefahr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht die Fortschritte im globalen Gesundheitswesen in Gefahr. Die Welt verfehle ihre Ziele, wobei die Fortschritte ungleichmäßig verliefen, sich verlangsamten und in einigen Bereichen sogar rückläufig seien, heißt es in einem Bericht der WHO, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Trotz bedeutender Verbesserungen im globalen Gesundheitswesen in den letzten zehn Jahren, von denen Millionen Menschen durch bessere Prävention, Behandlung und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen profitierten, bleibe die Welt auf dem Weg, keines der gesundheitsbezogenen Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, so die WHO.

Der Bericht hebt hervor, dass die Zahl der neuen HIV-Infektionen zwischen 2010 und 2024 um 40 Prozent gesunken ist. Auch der Tabak- und Alkoholkonsum ging seit 2010 zurück, und die Zahl der Menschen, die Behandlungen für vernachlässigte Tropenkrankheiten benötigen, sank um 36 Prozent. Der Zugang zu Dienstleistungen, die die Gesundheitsergebnisse beeinflussen, hat sich derweil zwischen 2015 und 2024 rapide erweitert. In diesem Zeitraum erhielten 961 Millionen Menschen Zugang zu sicher verwaltetem Trinkwasser, 1,2 Milliarden zu sanitären Einrichtungen, 1,6 Milliarden zu grundlegender Hygiene und 1,4 Milliarden zu sauberen Kochmöglichkeiten.

Die WHO-Region Afrika erzielte schnellere Rückgänge bei HIV (-70 Prozent) und Tuberkulose (-28 Prozent) als im weltweiten Durchschnitt. Die Region Südostasien ist unterdessen auf dem besten Weg, ihr für 2025 angestrebtes Ziel zur Malaria-Reduzierung zu erreichen

Trotz dieser Fortschritte bleiben Herausforderungen bestehen. Beispielsweise stieg die Malaria-Inzidenz seit 2015 um 8,5 Prozent, was die Welt weiter von den globalen Zielen entfernt. Präventive Risiken beeinträchtigen weiterhin die Gesundheit und verlangsamen den Fortschritt. Anämie betrifft 30,7 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter, ohne Verbesserung in den letzten zehn Jahren. Die Prävalenz von Übergewicht bei Kindern unter fünf Jahren erreichte 2024 5,5 Prozent. Gewalt gegen Frauen bleibt weit verbreitet, wobei eine von vier Frauen weltweit von Gewalt durch den Partner betroffen ist.

“Diese Daten erzählen eine Geschichte sowohl von Fortschritten als auch von anhaltender Ungleichheit, wobei vielen Menschen – insbesondere Frauen, Kindern und Angehörigen unterversorgter Gemeinschaften – nach wie vor die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben verwehrt bleiben”, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Investitionen in stärkere, gerechtere Gesundheitssysteme, einschließlich widerstandsfähiger Gesundheitsdatensysteme, sind unerlässlich, um gezielte Maßnahmen zu ergreifen, Lücken zu schließen und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.”