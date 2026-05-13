Lottozahlen vom Mittwoch (13.05.2026)
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Lottozahlen vom Mittwoch (13.05.2026)

DTS Nachrichtenagentur
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In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 13, 15, 20, 26, 31 und 43 die Superzahl ist die 7.

Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 9184287. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 121605 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 38 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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