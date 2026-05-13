Neuer Nördlinger Stadtrat nimmt Arbeit auf

Mit der konstituierenden Sitzung im Stadtsaal „Klösterle“ hat der neue Stadtrat Nördlingen offiziell seine Arbeit für die kommende Wahlperiode aufgenommen.

In seiner Antrittsrede rief Oberbürgermeister David Wittner zu einer sachlichen und respektvollen Zusammenarbeit auf. Angesichts großer Herausforderungen sei es wichtig, gemeinsam Verantwortung für die Zukunft der Stadt zu übernehmen.

Anschließend wurden die neu gewählten Stadträte vereidigt und wichtige organisatorische Beschlüsse gefasst.

Neue Bürgermeister gewählt

Der Stadtrat entschied zudem, erneut eine zweite und dritte Bürgermeisterstelle einzurichten. Zum 2. Bürgermeister wurde Steffen Höhn gewählt. Thomas Mittring übernimmt künftig das Amt des 3. Bürgermeisters. Beide wurden im Anschluss vereidigt.

Ausschüsse und Fraktionen besetzt

Außerdem benannte der Stadtrat die Vorsitzenden der Fraktionen und besetzte zahlreiche Ausschüsse und externe Gremien. Damit sind die organisatorischen Grundlagen für die Arbeit des neuen Stadtrats in den kommenden sechs Jahren geschaffen.