Neuer Nördlinger Stadtrat nimmt Arbeit auf
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Neuer Nördlinger Stadtrat nimmt Arbeit auf

Presse Augsburg
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Der Stadtrat der Stadt Nördlingen wählte Steffen Höhn (rechts) zum 2. Bürgermeister sowie Thomas Mittring (links) zum 3. Bürgermeister der Stadt Nördlingen.Bildquelle: Fotohaus Hirsch

Mit der konstituierenden Sitzung im Stadtsaal „Klösterle“ hat der neue Stadtrat Nördlingen offiziell seine Arbeit für die kommende Wahlperiode aufgenommen.

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In seiner Antrittsrede rief Oberbürgermeister David Wittner zu einer sachlichen und respektvollen Zusammenarbeit auf. Angesichts großer Herausforderungen sei es wichtig, gemeinsam Verantwortung für die Zukunft der Stadt zu übernehmen.

Oberbürgermeister David Wittner vereidigte die neu gewählten Stadträte (v. l.): Rupert Diethei, Sigrun Wagner, Friedrich Kaulfersch, Udo Dreher, Dieter Hubel, Gudrun Bühlmeier, Christoph Arlt, Benedikt Moll und Daniel Ott. Bildquelle: Fotohaus Hirsch

Anschließend wurden die neu gewählten Stadträte vereidigt und wichtige organisatorische Beschlüsse gefasst.

Neue Bürgermeister gewählt

Der Stadtrat entschied zudem, erneut eine zweite und dritte Bürgermeisterstelle einzurichten. Zum 2. Bürgermeister wurde Steffen Höhn gewählt. Thomas Mittring übernimmt künftig das Amt des 3. Bürgermeisters. Beide wurden im Anschluss vereidigt.

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Der neu gewählte Stadtrat der Stadt Nördlingen für die Wahlperiode 2026 bis 2032.
Bildquelle: Fotohaus Hirsch

Ausschüsse und Fraktionen besetzt

Außerdem benannte der Stadtrat die Vorsitzenden der Fraktionen und besetzte zahlreiche Ausschüsse und externe Gremien. Damit sind die organisatorischen Grundlagen für die Arbeit des neuen Stadtrats in den kommenden sechs Jahren geschaffen.

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