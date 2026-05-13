Neuer Unterallgäuer Kreistag startet in die Wahlperiode
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Neuer Unterallgäuer Kreistag startet in die Wahlperiode

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Im Forum in Mindelheim ist der neu gewählte Kreistag des Landkreis Unterallgäu erstmals zusammengekommen. In feierlichem Rahmen wurden die neuen Kreisräte vereidigt und wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Fotos: Sylvia Rustler/Landratsamt Unterallgäu

Im Forum in Mindelheim ist der neu gewählte Kreistag des Landkreis Unterallgäu erstmals zusammengekommen. In feierlichem Rahmen wurden die neuen Kreisräte vereidigt und wichtige personelle Entscheidungen getroffen.

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Landrat Alex Eder stimmte das Gremium auf die kommende Wahlperiode ein und verwies auf schwieriger werdende finanzielle Rahmenbedingungen. „Wo passiert eigentlich Demokratie?“, fragte Eder zu Beginn der Sitzung und ergänzte: „Heute auch hier.“

Trotz der Herausforderungen sei das Unterallgäu weiterhin eine starke Region mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.

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Christian Seeberger neuer Stellvertreter

Im Anschluss vereidigte der Kreistag 25 neue Mitglieder. Danach wählte das Gremium Christian Seeberger von der CSU mit großer Mehrheit zum stellvertretenden Landrat. Weitere Stellvertreter sind Christa Bail von den Freien Wählern und Susanne Nieberle von der CSU.

 

– Im Kreistag sind acht Parteien und Gruppierungen vertreten. Unser Bild zeigt von links Markus Schindele (JWU), Wolfgang Reitinger (AfD), Landrat Alex Eder (Freie Wähler), Verena Winter (CSU), Ingrid Friedrich (SPD), German Fries (Freie Wähler), Dr. Doris Hofer (Grüne), Lucia Fischer (ÖDP) und Jennifer Merx (Linke).
Fotos: Sylvia Rustler/Landratsamt Unterallgäu

 

Ausschüsse und Fraktionen besetzt

Außerdem wurden die Fraktionsvorsitzenden bekanntgegeben und die Ausschüsse des Kreistags besetzt. Insgesamt arbeiten die 60 Kreisräte künftig in neun verschiedenen Ausschüssen.

Zum Abschluss betonte Alex Eder die Bedeutung einer gemeinsamen Zusammenarbeit: „Ich freue mich darauf, gemeinsam das Beste für die Region zu erreichen.“

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