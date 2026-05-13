Neuer Kreistag im Landkreis Günzburg startet in die Wahlperiode

Mit der konstituierenden Sitzung im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen hat der neue Kreistag des Landkreises Landkreis Günzburg offiziell seine Arbeit aufgenommen. Dabei wurden die Kreisräte vereidigt, wichtige Wahlen durchgeführt und erste personelle Entscheidungen getroffen.

Landrat Hans Reichhart begrüßte die Mitglieder des neuen Gremiums und betonte die Bedeutung einer konstruktiven Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.

„Die kommenden Jahre bringen wichtige Herausforderungen mit sich. Gemeinsam wollen wir tragfähige Lösungen für unseren Landkreis gestalten“, sagte Hans Reichhart.

CSU stärkste Kraft im Kreistag

Dem neuen Kreistag gehören insgesamt 60 Kreisräte sowie Landrat Hans Reichhart an. Die CSU stellt mit 21 Sitzen die stärkste Fraktion. Dahinter folgen die AfD mit zwölf Mandaten, die Freien Wähler mit acht Sitzen, die SPD mit sechs und die Grünen mit fünf Vertretern. Die Junge Union ist mit vier Mitgliedern vertreten. FDP, Linke und ÖDP bilden gemeinsam eine Ausschussgemeinschaft.

Besonders im Fokus standen auch die neuen Mitglieder des Gremiums: Insgesamt 27 Kreisräte nahmen erstmals an einer Sitzung teil und legten ihren Amtseid ab.

Stellvertreterinnen bestätigt

Bei den Wahlen im Rahmen der Sitzung wurden mehrere bisherige Amtsinhaber bestätigt. Monika Wiesmüller-Schwab bleibt stellvertretende Landrätin. Auch Ruth Abmayr und Simone Riemenschneider-Blatter wurden erneut gewählt.

Neue und bestätigte Beauftragte

Außerdem besetzte der Kreistag mehrere wichtige Beauftragtenstellen neu. Ruth Niemetz übernimmt künftig die Aufgabe der Behindertenbeauftragten. Johanna Herold bleibt Seniorenbeauftragte, Margit Werdich-Munk wird Jugendbeauftragte. Ferdinand Munk kümmert sich weiterhin um die Bereiche Blaulicht und Katastrophenschutz.