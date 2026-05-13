Gasleck bei Bauarbeiten in Illertissen schnell gestoppt – Keine Verletzten

ILLERTISSEN. Am 12. Mai 2026 ereignete sich bei Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn in der Dorfstraße im Ortsteil Au ein Vorfall, der einen Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Um 10:12 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Arbeiter versehentlich mit einer Baggerschaufel ein Druckventil einer Erdgasleitung. Infolgedessen trat eine unbestimmte Menge Gas aus.

Schnelles Handeln verhindert größere Gefahr

Die Bauarbeiter reagierten schnell und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Haupthahn der Leitung wurde umgehend geschlossen, um ein weiteres Austreten von Gas zu verhindern. Die Feuerwehr führte anschließend Gasmessungen in einem angrenzenden Wohnhaus durch, konnte jedoch keine Auffälligkeiten feststellen.

Großer Einsatz vor Ort

Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Im Einsatz waren 31 Feuerwehrleute der Feuerwehren Illertissen, Au und Bellenberg sowie eine Rettungsdienstbesatzung mit einem Einsatzleiter. Zusätzlich waren drei Mitarbeiter des örtlichen Gasbetreibers vor Ort.