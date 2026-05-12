Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage in Bad Wörishofen

Am Mittag des 12. Mai 2026 ereignete sich in der Hauptstraße von Bad Wörishofen ein großer Polizeieinsatz. Hintergrund war eine gemeldete Bedrohung gegen eine Person, die den Einsatz zahlreicher Polizeikräfte erforderlich machte.

Festnahme ohne Widerstand

Aufgrund der Situation waren Spezialeinheiten vor Ort, um den Vorfall zu klären. Dabei konnte ein 25-jähriger Mann aus Angola ohne Widerstand von den Spezialkräften festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur medizinischen Behandlung in eine Fachklinik gebracht.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Die Ermittlungen übernimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Zu keiner Zeit bestand eine Gefährdung für die Bevölkerung.