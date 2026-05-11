Brand in Mehrparteienhaus in Augsburg-Göggingen
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Brand in Mehrparteienhaus in Augsburg-Göggingen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Symbolbild

Am Sonntagabend, den 10. Mai 2026, ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Gögginger Straße in Augsburg-Göggingen. Der Vorfall führte zu einem geschätzten Sachschaden von etwa 5.000 Euro, doch glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Inhalte im Überblick

Feuerwehr im Einsatz

Die örtliche Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand erfolgreich löschen, bevor weitere Schäden entstanden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Kriminalpolizei Augsburg untersucht.

Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung

Im Rahmen der Ermittlungen prüft die Polizei auch eine mögliche Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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