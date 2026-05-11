Unbekannte Täter stehlen Auto im Wert von über 100.000 Euro in Horgau – Kripo ermittelt

Augsburg – In Horgau wurde zwischen dem 7. Mai 2026, 20 Uhr, und dem 8. Mai 2026, 7 Uhr, ein Auto in der Von-Holzapfel-Straße gestohlen. Die Täter sind bislang unbekannt, und der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Augsburg ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Wer im betreffenden Zeitraum in der Von-Holzapfel-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Kontakt zur Polizei

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die Polizei erhofft sich durch die Unterstützung der Bevölkerung neue Erkenntnisse, um die Täter schnell zu fassen.