Kupferdiebstahl in Donauwörth: Haftbefehl gegen zwei Festgenommene erlassen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Firmengelände in der Industriestraße in Donauwörth Ziel eines Einbruchs. Fünf Täter verschafften sich Zutritt, um Kupfer im niedrigen vierstelligen Bereich zu stehlen. Die Polizei wurde gegen 00.15 Uhr von einem Zeugen alarmiert.

Verhaftung zweier Verdächtiger

Die Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Verdächtige im Alter von 21 und 31 Jahren festnehmen. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Die drei anderen Täter flüchteten und sind bislang unbekannt. Eine groß angelegte Fahndung blieb erfolglos.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden festgenommenen Männer noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, und beide befinden sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Dillingen führt die Ermittlungen.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Dillingen bittet um Mithilfe. Zeugen, die in der Nacht des Vorfalls im Bereich der Industriestraße verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 melden.