Versuchter Einbruch in Gartenhaus in Augsburg-Pfersee: Polizei sucht Zeugen
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Versuchter Einbruch in Gartenhaus in Augsburg-Pfersee: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – In der Nacht von Sonntag, dem 10. Mai 2026, gegen 02.00 Uhr kam es in der Augsburger Kleingartenanlage an der Ulrich-Schwarz-Straße zu einem Einbruchsversuch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten, in ein Gartenhaus einzudringen.

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Einbruch scheitert trotz gewaltsamen Versuchs

Die Eindringlinge versuchten, sich mit Gewalt Zutritt zu den Innenräumen des Gartenhauses zu verschaffen, scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit von den Behörden untersucht.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Hausfriedensbruchs aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 in Verbindung zu setzen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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