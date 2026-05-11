Lkw-Fahrer auf A8 bei Gersthofen mit über zwei Promille gestoppt
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Lkw-Fahrer auf A8 bei Gersthofen mit über zwei Promille gestoppt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Sonntag, den 10. Mai 2026, kam es zu einem Zwischenfall auf der Autobahn A8 in Richtung München. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer war unter Alkoholeinfluss unterwegs und setzte sich sowie andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Inhalte im Überblick

Rauchentwicklung auf der Autobahn A8

Der Fahrer stellte ein erhebliches Risiko dar, da die Bremsen des Lastwagens blockiert waren, was zu einer Rauchentwicklung führte. Diese Situation alarmierte die Beamten der Autobahnpolizei, die den Vorfall schnell kontrollierten.

Über zwei Promille Alkohol im Blut

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten unterbanden sofort die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und ließen das Fahrzeug abschleppen.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Ermittlungen gegen den 54-jährigen Lkw-Fahrer laufen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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