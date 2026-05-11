Augsburger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt und angezeigt
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Augsburger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt und angezeigt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Sonntag, den 10. Mai 2026, wurde in Augsburg-Haunstetten ein 47-jähriger Mann unter Drogeneinfluss von der Polizei aufgehalten, als er mit einem E-Scooter in der Haunstetter Straße unterwegs war.

Inhalte im Überblick

Polizeikontrolle und Drogenvorfall

Gegen 08.00 Uhr führte eine Polizeistreife eine Routinekontrolle durch, bei der sie drogentypisches Verhalten bei dem Fahrer feststellten. Ein anschließender Drogenvortest fiel positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin aus.

Maßnahmen und Ermittlungen

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Mann ist deutscher Staatsbürger.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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