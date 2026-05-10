Einsatz an Gögginger Brücke sorgt für Verkehrschaos in Augsburg

Am Sonntagnachmittag kam es in Augsburg zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 17 Uhr sperrten die Beamten den Bereich rund um die Rosenau-, Stetten- und Göggingerstraße vorsorglich weiträumig ab. Durch die Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, auch der Bahnverkehr war betroffen: Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom für die Oberleitungen abgeschaltet. Besonders stark beeinträchtigt war die Straßenbahnlinie 1, die zwischen Göggingen und Lechhausen verkehrt und dabei über die Gögginger Brücke fährt. Für etwa eine Stunde musste der Abschnitt gesperrt bleiben.

Junge Frau in psychischem Ausnahmezustand

Auslöser des Einsatzes war eine 17-Jährige, die an der Gögginger Brücke drohte, von der Brücke zu springen. Die Polizei rückte gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Kriseninterventionsdienst an. Nach rund einer Stunde konnte die Situation friedlich beendet werden, die junge Frau blieb unverletzt. Laut Polizei war sie bereits mehrfach in Kontakt mit den Behörden, sie befindet sich nun in ärztlicher Betreuung.

Gegen 18 Uhr hatten sich die Verkehrsbehinderungen größtenteils wieder normalisiert.