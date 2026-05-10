Augsburg: 52-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt
Polizei & Co

Augsburg: 52-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg – Am Samstagmorgen (09.05.2026) fiel ein 52-jähriger Mann in der Innenstadt Augsburgs auf, als er unter dem Einfluss von Drogen mit einem E-Scooter in der Stadtbachstraße unterwegs war.

Inhalte im Überblick

Kontrolle durch Polizei

Gegen 08:00 Uhr wurde der Mann von einer Polizeistreife kontrolliert. Während dieser Kontrolle zeigten sich bei dem 52-Jährigen Anzeichen eines drogentypischen Verhaltens. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns stellen.

Handgemenge unter ungarischen Staatsbürgern in Ronheim endet mit Schnittverletzung – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
Polizeibericht Augsburg vom 12.05.2026
Hammerangriff von Friedberg – Prozess gegen Jugendlichen gestartet
65-Jährige in Augsburger Straßenbahn sexuell belästigt – Kriminalpolizei sucht Zeugen
Betrunkener Fahrradfahrer stürzt allein in Augsburg – 1,1 Promille festgestellt
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Augsburger Autofahrer flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss Augsburger Autofahrer flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss
Nächster Artikel Caritas warnt vor noch stärkeren Belastungen durch Warken-Reform Caritas warnt vor noch stärkeren Belastungen durch Warken-Reform

Folgen Sie uns

You Might also Like