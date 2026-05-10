Augsburg: 52-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt

Augsburg – Am Samstagmorgen (09.05.2026) fiel ein 52-jähriger Mann in der Innenstadt Augsburgs auf, als er unter dem Einfluss von Drogen mit einem E-Scooter in der Stadtbachstraße unterwegs war.

Kontrolle durch Polizei

Gegen 08:00 Uhr wurde der Mann von einer Polizeistreife kontrolliert. Während dieser Kontrolle zeigten sich bei dem 52-Jährigen Anzeichen eines drogentypischen Verhaltens. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns stellen.