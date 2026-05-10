Augsburger Autofahrer flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss
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Augsburger Autofahrer flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026) ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger, alkoholisierter Autofahrer in der Ebnerstraße mehrere Fahrzeuge beschädigte.

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Kollision an der Kreuzung

Der Unfallverursacher missachtete gegen 00.15 Uhr ein Stoppschild und prallte mit dem Fahrzeug eines 34-jährigen Mannes zusammen. Anschließend versuchte der 29-Jährige, vom Unfallort zu fliehen, wobei er zwei geparkte Autos berührte.

Fluchtversuch endet in der Branderstraße

Seine Flucht endete auf Höhe der Branderstraße, wo er schließlich anhielt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholkonsum beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin unterband die Polizei die Weiterfahrt des Mannes und stellte seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Ermittlungen laufen

Der Sachschaden des Unfalls wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Gegen den 29-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der 34-jährige Geschädigte ist deutscher Staatsangehöriger.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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